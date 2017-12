Inter terá Alexandre Lopes e Oséas O zagueiro Alexandre Lopes e o atacante Oséas são as novidades do Internacional para o jogo de estréia na Copa do Brasil, contra o Confiança, em Aracaju, neste quarta-feira. O zagueiro fará sua estréia no time gaúcho e o atacante, pela primeira vez, começará uma partida como titular do time, depois de ter atuado no segundo tempo do Gre-Nal de domingo passado. Com a entrada dos jogadores, contratados neste mês, devem sair do time Tiago Saletti e Cidimar. O Internacional sonha com um título de expressão nacional desde 1992, quando ganhou a mesma Copa do Brasil, e acredita que pode vencer o Confiança por 2 a 0 e evitar o jogo de volta, no Beira-Rio.