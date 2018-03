Inter terá ausências de D'Alessandro, Dourado, Alemão e Uendel no domingo

O técnico Antônio Carlos confirmou neste sábado a ausência de quatro jogadores do Internacional para o confronto diante do Passo Fundo, domingo, no Vermelhão da Serra, pelo Campeonato Gaúcho. Os laterais Alemão e Uendel, o volante Rodrigo Dourado e o meia D'Alessandro, poupados, ficaram de fora da lista de relacionados para o confronto.

Antônio Carlos anunciou 19 nomes que levará para a partida em Passo Fundo. Em meio à sequência de jogos neste início de temporada, Uendel, Dourado e D'Alessandro já vinham acusando desgaste muscular e, por isso, foram poupados. Já Alemão, mesmo com menos partidas, também reclamou de dores nos últimos dias.

Diante deste cenário, o treinador colorado optou pelo mistério e impediu a entrada da imprensa na maior parte do treino deste sábado, realizado no CT Parque Gigante. Quando os jornalistas foram liberados, os atletas já disputavam apenas um rachão.

A principal dúvida na escalação para enfrentar o Passo Fundo está no ataque, onde Brenner e Diego disputam uma posição. O Inter deve entrar em campo com: Danilo Fernandes; Junio, Paulão, Ernando e Carlinhos; Charles, Anselmo, Valdívia, Seijas e Carlos; Brenner (Diego).

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira a lista de relacionados do Inter para domingo:

Goleiros: Danilo Fernandes e Marcelo Lomba

Laterais: Junio e Carlinhos

Zagueiros: Paulão, Ernando, Eduardo e Léo Ortiz

Volantes: Charles, Anselmo e Eduardo Henrique

Meias: Valdívia, Seijas e Andrigo

Atacantes: Carlos, Brenner, Diego, Nico López e Roberson