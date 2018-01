Inter terá Batistuta e Vieri amanhã A Inter, líder com 45 pontos, terá o ataque titular para a partida contra o Chievo, neste sábado, em Verona, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Batistuta e Vieri foram confirmados pelo técnico argentino Héctor Cúper. Ambos estavam ameaçados de não atuar. O argentino Batistuta havia sido suspenso por duas partidas por ter dado uma cotovelada no zagueiro Franceschini, da Reggina, domingo passado, num lance flagrado apenas pela tevê. Mas o Comitê Disciplinar da Federação Italiana decidiu revogar a decisão. "Estou muito contente. Eu esperava isso, apesar de não ter tanta certeza", comemorou Batistuta. "Decidiram uma coisa justa. Eu estava certo da minha inocência. O clube agiu muito rápido, mas o que mais contava era que o meu gesto foi inocente. Agora espero retribuir tudo isso não com palavras, mas com gols." Christian Vieri sofreu uma pancada na coxa esquerda contra a Reggina e era dúvida. Nesta sexta-feira, porém, foi confirmado por Héctor Cúper. Assim, o time milanês jogará com três atacantes: Recoba, Vieri e Batistuta. "O Vieri está bem. Não sei quanto tempo ele agüentará, mas está liberado para jogar", disse Cúper. "Essa partida contra o Chievo é mais importante que o jogo contra o Barcelona (no meio da semana, pela Liga dos Campeões). Temos de ter cuidado com o Chievo. É uma equipe perigosa que sempre ataca com quatro homens", alertou o treinador da Inter. Os desfalques da Inter serão os meio-campistas Almeyda e Emre, contundidos. O zagueiro Córdoba é dúvida. Se não jogar, entrará Pasquale. O Chievo, a exemplo do ano passado, em que disputou a primeira temporada na Série A, faz boa campanha. Ocupa a quinta colocação com 34 pontos. Nesta temporada, foi derrotado apenas duas vezes em casa. Os destaques da equipe são o brasileiro Luciano (ex-Eriberto) e o centroavante alemão Bierhoff. Na outra partida que será realizada neste sábado, a Roma recebe o Brescia. O time dos brasileiros Cafu, Lima e Emerson faz uma campanha decepcionante. Está na 10ª colocação com 27 pontos. O Brescia ocupa o 12º lugar. O destaque da partida será o espanhol Guardiola, que retornou ao Brescia em janeiro. Ele estava na Roma, mas, por problemas com o treinador Fabio Capello decidiu retornar à equipe.