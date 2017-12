Inter terá Clemer contra o Santos O reforço do experiente goleiro Clemer, que estréia contra o Santos nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, é a esperança do técnico Ivo Wortmann para dar mais segurança à defesa do Internacional. A preocupação com o setor é justificada. Nos últimos dois jogos o time sofreu seis gols. Além disso, o Santos tem jogadores altos como Oséas, Cléber e Odvan, para enfrentar uma zaga que tomou cinco gols de cabeça nesta temporada. Se corrigidos os problemas defensivos, o Internacional tem duas vantagens consideráveis sobre o Santos. Joga em casa e pode empatar por até 2 a 2 para eliminar o time paulista e passar à próxima fase. Além de Clemer, o time conta com a volta do zagueiro Chris, que reassume a condição de titular, no lugar de Bernardi. O ataque estará desfalcado de Fernando Baiano, autor de 11 gols na temporada. Suspenso, ele será substituído por Leandrão.