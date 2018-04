Inter terá Eller e Índio na zaga contra o Vitória O técnico Tite decidiu alterar a defesa do Internacional após a derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro, no último domingo, em Porto Alegre. O treinador optou pela escalação de Fabiano Eller e Índio na zaga. Assim, optou por deixar o uruguaio Sorondo do banco de reservas.