Inter terá Jéfferson Feijão em Caxias Ainda em ritmo de festa pela conquista do Campeonato Gaúcho, o Internacional enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Muricy Ramalho quer o time no ataque para conquistar três pontos e não deixar os líderes se distanciarem. Tanto que escalou o atacante Jéfferson Feijão para o lugar de Diego, lesionado, quando poderia optar por Cleiton Xavier para tornar o time mais defensivo. Outra modificação será a entrada do lateral-direito Pedrinho no lugar de Gavilán, que foi convocado para a seleção do Paraguai. O centroavante Nilmar joga, mas logo depois viaja para se juntar à seleção brasileira sub-23 que vai disputar a Copa Ouro. O Internacional iniciou a rodada como quinto colocado na classificação, com 26 pontos, cinco a menos que o líder Cruzeiro.