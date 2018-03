Inter terá só 4 titulares contra Flamengo O Internacional não terá sete titulares no jogo contra o Flamengo, nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. Diante da dificuldade para escalar o time, o técnico Muricy Ramalho vai testar, desde o início de um jogo, o armador Élder Granja, 21 anos, e o atacante Cidimar, 19 anos, novas apostas do clube, que entram nos lugares de Daniel Carvalho e Diego, machucados. "Será um jogo atípico", reconhece Muricy, que espera um adversário impetuoso por jogar em casa e de técnico novo. Apesar dos desfalques, o Internacional acredita que pode surpreender o Flamengo e subir mais três pontos na tabela de classificação, chegando a 37. Além dos novatos, os outros cinco substitutos já jogaram no time principal algumas vezes. Na defesa, Fernando Cardozo ocupa a vaga de Wilson e Vinícius a de André Cruz. Os zagueiros titulares estão em tratamento para curar lesões. Nas alas, entram Bolívar e Ismael enquanto Gavilán, suspenso, e Edu Silva, à espera de regularização de documentos, não podem jogar. E no ataque Jéfferson Feijão tenta fazer a torcida não sentir saudade de Nilmar, que está na seleção brasileira. O armador Cleiton Xavier seria a primeira opção de Muricy para o meio-campo, mas também está disputando a Copa Ouro.