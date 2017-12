Inter terá só 4 titulares no Morumbi O Inter enfrenta o São Paulo neste sábado à noite, no Morumbi, com apenas quatro titulares. O técnico da equipe gaúcha, Muricy Ramalho, campeão paulista pelo São Caetano resolveu poupar a maioria dos seus titulares porque está pensando, mesmo, é no jogo de volta da Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira, em Porto Alegre: "Conheço o São Paulo muito bem e sei que ainda pensa no título do Campeonato Brasileiro e em uma das vagas para a próxima Libertadores da América". Em nono lugar na competição com 58 pontos ganhos, Muricy diz que, mesmo com o time misto, vai enfrentar o São Paulo para vencer, pois quer, ao menos, manter a posição para, com isso, ficar com uma das vagas à Copa Sul-Americana de 2005: "Jogamos assim com o São Caetano e vencemos, num jogo que foi muito difícil, onde fizemos o gol no final da partida. Não vamos mudar o nosso esquema só porque a partida vai ser em São Paulo", afirmou, convicto de que o Inter tem condições de sair com a vitória do Morumbi. Mesmo confiante em um bom resultado no Morumbi, o técnico do Inter confessa que também está poupando alguns jogadores devido às suas condições físicas, casos de Chiquinho e Diego. Clemer, que se machucou em Buenos Aires, Vínícius, que voltou após uma parada de 15 dias e Wilson e Marabá, com cansaço muscular, também estão fora: "Final de temporada é assim mesmo, todo mundo sente um esgotamento físico. Vamos entrar em campo com quem está melhor, sem qualquer tipo de problema, físico ou médico".