Inter terá vários desfalques em jogo decisivo no Gauchão O Internacional terá um jogo decisivo no domingo, fora de casa, contra o Guarany, para conseguir sua classificação para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. O problema é que o técnico Abel Braga terá vários desfalques para armar o time. Depois do empate com o Glória na quarta-feira, o Inter chegou aos 19 pontos, em quarto lugar na Chave 1. Enquanto isso, o Guarany é justamente o terceiro colocado, com 21 pontos. Faltando três rodadas para o final da primeira fase do Estadual, apenas os três primeiros do grupo garantem vaga na etapa seguinte - o campeão de cada grupo se classifica automaticamente para a semifinal do torneio. Assim, o Inter precisa vencer no domingo, em Bagé, se quiser continuar com boas chances de classificação. "A responsabilidade de vencer é toda nossa. Vamos trabalhar para corrigir os erros e voltar a apresentar um bom futebol", afirmou Abel. Nesta quinta-feira, o comandante da equipe colorada comandou um treino apenas para os jogadores que não enfrentaram o Glória. E já começou a pensar em como armar o time diante de tantos desfalques. O zagueiro Wilson e o goleiro Clemer, ambos contundidos, já estão descartados para o jogo de domingo. E o meia-atacante Fernandão, em tratamento médico, ainda é dúvida. Além disso, o volante Edinho irá cumprir suspensão, enquanto Vargas e Hidalgo servem as seleções da Colômbia e Peru, respectivamente.