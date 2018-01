Inter terá Wellington contra Friburguense O meia-armador Wellington está ganhando a condição de titular do Internacional e vai começar a partida desta quinta-feira, contra o Friburguense, no Beira-Rio, quando o time gaúcho precisa de um empate por 0 a 0 ou de vitória simples para se classificar para a próxima etapa da Copa do Brasil. Ele entra no lugar de Fernandão, mas quem sai do time é o atacante Diego. Fernandão muda de posição e vai jogar no ataque, formando dupla com Rafael Sobis. O técnico Muricy Ramalho quer ter no meio-de-campo três jogadores capazes de se revezar nos movimentos de defesa e de ataque. A única ausência dos titulares do time gaúcho é a do goleiro Clemer, contundido, que dá seu lugar a André.