Inter teria fixado preço para Ronaldo A Internazionale já estaria procurando um substituto para Ronaldo, segundo o jornal italiano Tuttosport. A intenção do clube é negociar o passe do brasileiro, que não se dá bem com o técnico Héctor Culpi, por valores que variam entre US$ 18 e US$ 27 milhões em junho. Os mais cotados para ocupar o seu lugar são Raúl, Crespo, Owen ou Kluivert.