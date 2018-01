Inter testa tática no campo do adversário O técnico Muricy Ramalho inovou na escalação do Internacional, ao decidir que a partir deste domingo, quando o time enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina, o promissor atacante Diego ficará na reserva nas partidas fora do Beira-Rio. A explicação é que o candidato a ídolo não joga com a mesma confiança quando está longe da torcida. Além disso, a saída de Diego abre vaga para a entrada de Sangaletti, como líbero, e torna o time mais defensivo quando estiver na condição de visitante. Se a mudança der certo, o Internacional fará um rodízio de esquemas a cada partida. Em casa, usará o 4-4-2, com Diego no ataque. Fora, seguirá com o 3-5-2, com Sangaletti. Muricy não tem problemas para escalar o time em Criciúma. A preocupação é evitar que Gavilán, Edu Silva, Fernando Cardozo e Flávio sejam advertidos com o cartão amarelo para não ficarem de fora do Gre-Nal dia 15. O Internacional é o segundo colocado na classificação, com 22 pontos, e pode assumir a liderança se vencer seu jogo e o Cruzeiro, que tem 24 pontos, perder para o Flamengo.