Inter tira time B do Gaúcho e demite Enderson Moreira

"Esse grupo não será dissolvido, mas não atuará mais pelo Gauchão. Alguns jogadores integrarão imediatamente o plantel principal. A mudança veio por uma expectativa muito grande que não foi atendida. O Inter B foi campeão da Ênio Costamilan e da Copa Sub-23, mas não conseguiu dar sequência ao bom desempenho neste ano", afirmou Roberto Siegmann, vice-presidente de futebol do Internacional.

O dirigente ressaltou que o principal objetivo do time em 2011 é faturar o tricampeonato da Libertadores, mas que nem por isso o Campeonato Gaúcho será deixado de lado. "Por mais que nosso foco principal seja a Copa Libertadores da América, é o Inter que está entrando em campo. Vamos agora enfrentar as dificuldades com um único comando técnico", disse.

A mudança deve provocar uma diminuição do atual elenco do Internacional, com empréstimo e dispensa de jogadores. E os atletas que se destacaram na equipe B, como o meia-atacante Ricardo Goulart, devem ser integrados ao elenco principal. No sábado, a equipe foi eliminada nas quartas de final do primeiro turno do estadual ao perder para o Cruzeiro na disputa de pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.