Inter treina com Moledo, Fabiano e Damião entre os titulares

O Internacional deverá ter escalação com várias novidades para o duelo do próximo domingo com o Cruzeiro, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o que indicou o técnico Odair Hellmann no treinamento desta quinta-feira, quando esboçou uma formação titular com as presenças do zagueiro Rodrigo Moledo e do lateral-direito Fabiano.

Fabiano não atuou no duelo do último domingo com o Palmeiras, no estádio do Pacaembu, por causa de uma cláusula no seu contrato de empréstimo - ele pertence ao time paulista. Assim, a sua vaga havia sido ocupada por Gabriel Dias. Já Moledo está recuperado de um desconforto muscular na coxa esquerda e formou dupla de zaga com Cuesta na atividade desta quinta-feira.

Além disso, o centroavante Leandro Damião também treinou na formação principal, relegando Nico López ao time reserva. E D'Alessandro, que foi poupado no jogo com o Palmeiras e só entrou no segundo tempo, retomou seu espaço e condição de titular absoluto do time.

Assim, o time titular do Inter treinou nesta quinta-feira com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago; Dourado, Edenilson, Pottker, D'Alessandro e Patrick; Leandro Damião.

O Inter também deverá contar com novidades no banco de reservas contra o Cruzeiro. Zeca e Lucca trabalharam entre os suplentes na atividade desta quinta, mas o atacante foi o único jogador que já teve o seu nome regularizado no BID da CBF. O departamento jurídico do clube agora trabalha para colocar o lateral à disposição de Odair, que só conta com um desfalque por lesão, o atacante Rossi, em recuperação de problema muscular na coxa.

Após duas rodadas, o Inter soma três pontos e ocupa o décimo lugar no Brasileirão no seu retorno à elite do futebol nacional.