Inter treina no Passo D'Areia para se acostumar com gramado sintético Toda vez que um clube vai jogar no Estádio Passo D'Areia, na zona norte de Porto Alegre, a preocupação é a mesma: o gramado sintético. Por enquanto um dos poucos estádios com piso artificial no País, a casa do "Zequinha", como é chamado o São José-RS, é a próxima parada do Internacional, que enfrenta o carismático clube porto-alegrense nesta quarta-feira.