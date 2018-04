Inter treina sob forte chuva e marca novo jogo-treino para quinta-feira

Depois de um dia de folga no domingo, o elenco do Internacional se reapresentou nesta segunda-feira e realizou treinamentos em dois períodos. Pela manhã, os jogadores foram a campo para um trabalho tático. À tarde, realizaram atividade na academia do CT do Parque Gigante.

Na primeira sessão, o técnico Odair Hellmann precisou superar a intensa chuva para comandar a atividade colorada. Mais uma vez, ele não pôde contar com os lesionados atacantes Leandro Damião e William Pottker. O lateral Iago foi poupado, mas não preocupa.

Recuperados de problemas físicos, o lateral-esquerdo Uendel e o zagueiro Danilo Silva foram a campo e participaram normalmente da atividade de ataque contra defesa comandada por Odair. À tarde, também trabalharam ao lado dos companheiros na parte interna.

Eliminado precocemente no Campeonato Gaúcho, nas quartas de final, e tendo 21 dias livres, sem compromissos oficiais, o Inter aposta nos jogos-treino para manter o ritmo até o confronto diante do Vitória, no próximo dia 11, na abertura da quarta fase da Copa do Brasil.

No último sábado, o time empatou em 0 a 0 com o Caxias, no Beira-Rio. E nesta segunda, anunciou que enfrentará na quinta-feira o São José, de Porto Alegre, em atividade que acontecerá novamente no Beira-Rio e será aberta ao público, mediante a doação de um alimento não perecível ou de um agasalho.