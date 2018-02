Inter tropeça no Vélez e se complica na Libertadores O Internacional empatou com o Vélez Sarsfield por 0 a 0 nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela Copa Libertadores da América. O resultado manteve o time argentino na liderança do Grupo 4, com 8 pontos, e o brasileiro em terceiro lugar, com 4 pontos e saldo negativo de dois gols. O Nacional, do Uruguai, é o segundo, com 4 pontos e saldo de um gol. O Emelec, do Equador, tem três pontos. Apesar de jogar em casa, o Internacional tomou alguns cuidados defensivos para evitar que as tabelas dos argentinos, especialmente entre Zárate, Escudero e Papa, fossem tão eficientes como no jogo anterior, em Buenos Aires, quando perdeu por 3 a 0. O técnico Abel Braga surpreendeu escalando três zagueiros, entre os quais o peruano Hidalgo, e colocou Rubens Cardoso como ala avançado pela esquerda. Os dois times foram eficientes na marcação e conseguiram algumas escapadas no ataque, fazendo um jogo equilibrado. O Internacional perdeu o centroavante Christian, expulso na metade do primeiro tempo por tentar simular um pênalti, e passou a recorrer aos chutes de longe ou cruzamentos para Fernandão. Conseguiu algumas conclusões, mas sempre encontrou o goleiro Sessa bem colocado. No intervalo, Abel Braga substituiu Iarley por Alexandre Pato. Mas os argentinos usaram a vantagem de ter um atleta a mais para controlar o jogo, reter a bola e atrair o adversário para abrir espaços às costas da defesa brasileira. Conseguiram criar as melhores chances de gol do segundo tempo. Numa delas, Zárate, de cabeça, exigiu boa defesa de Clemer. Em outra, Pellerano, também de cabeça, encobriu o goleiro e a trave. Na terceira, um chute de Balverin venceu Clemer, mas Hidalgo estava na cobertura para salvar o Internacional. O time brasileiro teve uma boa chance, num cruzamento de Rubens Cardoso que Fernandão cabeceou para fora. Outros jogos Pelo Grupo 8, o Defensor Sporting fez 3 a 0 no Deportivo Pasto, na Colômbia, no Uruguai, e chegou aos nove pontos, três a menos que o líder e já classificado Santos. O Gimnasia y Esgrima, da Argentina, tem três, e o Deportivo Pasto segue na lanterna, com quatro derrotas nos quatro jogos que disputou. Já pelo Grupo 7, o Cienciano, do Peru, fez 3 a 2 no Bolívar, em plena Bolívia, e chegou à vice-liderança, com seis pontos e três gols de saldo, atrás somente do Boca Juniors, com sete pontos. O Toluca tem seis pontos e um gol negativo de saldo e o Bolívar soma quatro pontos. INTERNACIONAL 0 x 0 VÉLEZ SARSFIELD Internacional - Clemer; Índio, Edinho e Hidalgo; Ceará, Maycon, Alex (Perdigão), Fernandão (Adriano Gabiru) e Rubens Cardoso; Iarley (Alexandre Pato) e Christian. Técnico: Abel Braga. Vélez Sarsfield - Sessa; Uglessich, Pellerano, Pellegrino e Bustamante (Broggi); Méndez, Moreno (Sena), Bustos, Papa e Escudero; Zárate (Balvorin). Técnico: Ricardo La Volpe. Árbitro - Jorge Larrionda (URU). Cartões amarelos - Iarley, Uglessich e Pellegrino. Cartão vermelho - Christian. Público e renda - não disponíveis. Local - Beira-Rio. Atualizado às 01h15