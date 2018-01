Inter usa o 3-5-2 para derrotar Santos O Internacional enfrenta o Santos, neste sábado, em Porto Alegre, tentando a recuperação no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe foi derrotada pelo Atlético-PR na última rodada e vem perdendo o fôlego na reta final da competição: atualmente, está com 50 pontos, em 7º lugar. O técnico Muricy Ramalho tem problemas para definir a escalação do Inter. Os dois laterais titulares, Gavilán e Edu Silva, estão suspensos. O atacante Nilmar, com tendinite, tem poucas chances de jogar. Já o meia Daniel Carvalho, com dores musculares, deve ser liberado pelos médicos para enfrentar o Santos. Por isso tudo, em vez do 4-4-2 usado contra o Atlético-PR, Muricy vai voltar ao 3-5-2 para controlar os habilidosos jogadores do Santos e dar mais velocidade ao ataque. Para compor o time, o técnico transforma o armador Élder Granja em ala-direito e desloca o zagueiro Vinícius para a ala-esquerda. A vaga aberta na defesa será ocupada por André Cruz, que volta a ser titular. Enquanto Nilmar não volta ao ataque, Jefferson Feijão segue como centroavante.