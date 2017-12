Inter usará esquema móvel contra Boca O Internacional usará um esquema móvel, alternando as formações 4-4-2 e 5-3-2 durante o jogo contra o Boca Juniors, nesta quinta-feira, às 22h (horário de Brasília), em Buenos Aires, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana. As mudanças dentro de campo serão comandadas pelo curinga Edinho e dependerão do posicionamento dos atacantes argentinos Palacio e Palermo. Quando os dois se aproximarem da área brasileira, o jogador colorado recua e se torna um terceiro zagueiro, ficando na sobra de Vinícius e Ediglê. Se Palacio jogar solto, na armação, será combatido no meio-campo, diretamente por Edinho, na função de volante. Os jogadores do Internacional também estão orientados a impedir que a bola chegue pelo alto à área, onde Palermo, com 1,87m, e Bilos, com 1,94m, podem levar vantagem sobre a defesa. Os cuidados colorados têm explicação. Depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0, no Beira-Rio, o Internacional precisa apenas de um empate para se classificar para as semifinais. Pelo menos, o time brasileiro revela estar mais experiente para enfrentar a Bombonera com armas semelhantes às que os argentinos estão acostumados a usar. No ano passado, quando o jogo, válido pelas semifinais, estava empatado por 1 a 1, um rojão explodiu perto do goleiro Clemer, que caiu e logo levantou. Se isso voltar a ocorrer, o jogador diz que vai saber ganhar tempo para ajudar a segurar o resultado.