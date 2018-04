Inter vai à final e fica a uma vitória do título gaúcho

PORTO ALEGRE - Internacional está a uma vitória do título do Campeonato Gaúcho. Neste domingo, a equipe venceu a semifinal do segundo turno diante do Veranópolis por 1 a 0, no Estádio Centenário, e enfrentará o Juventude na decisão. Como já venceu o primeiro turno, o time do técnico Dunga se sagrará campeão estadual se derrotar o adversário de Caxias do Sul.

A decisão entre Inter e Juventude acontecerá no próximo domingo, novamente no Centenário. Se o time colorado for derrotado, as equipes voltarão a se enfrentar na final do Campeonato Gaúcho, já que, assim, cada uma terá conquistado um dos turnos da competição.

O Inter foi para cima desde o início do jogo neste domingo e perdeu boas chances com Leandro Damião, Willians e Fred. O Veranópolis não conseguia reagir e acabou sofrendo o gol aos 25 minutos. Willians recebeu cobrança de falta na entrada da área, pedalou para cima do zagueiro e bateu de esquerda, colocado, no ângulo direito do goleiro João Ricardo.

O gol diminuiu o ritmo do Inter, que só chegou mais uma vez no primeiro tempo, com Juan. Na etapa final o Veranópolis tentou reagir, mas viu suas chances acabarem com a expulsão do zagueiro Edson Borges. O lateral Fininho também seria expulso no final, garantindo a vitória para o time de Dunga.