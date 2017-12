Inter vai de misto contra São Caetano O Inter enfrenta o São Caetano neste domingo à tarde, em Porto Alegre, pela 42ª rodada do Campeonato Brasileiro com um time misto, pois está de olho mesmo é nas semifinais da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors, na Bombonera, dia 24 e Beira-Rio, dia 1 de dezembro. Por isso, o técnico da equipe gaúcha, Muricy Ramalho, já definiu que utilizará apenas cinco titulares para pegar o Azulão: o zagueiro Edinho, os meio-campistas Wellington, Marabá e Gavillán e o atacante Rafael Sóbis. Clemer, com problemas na garganta e Diego, com uma leve torção no tornozelo no treino de quinta-feira, não ficam nem no banco de reservas. André e Danilo entram em seus lugares. Na defesa Bolívar, Herbella e Galego, entram nas posições de Élder Granja, Wilson e Chiquinho, enquanto Cleiton Xavier substitui Sangaletti. Com todas essas alterações, o esquema será o 4.4.2, em vez do habitual 3.5.2. Com 55 pontos ganhos e 11º colocado na tabela de classificação, ainda com alguma chance de classificação à Sul-Americana de 2005, o técnico do Inter disse que derrotar o São Caetano, que ainda luta pelo título da competição, seria um grande resultado e que isso daria ainda mais ânimo para a equipe no jogo de Buenos Aires: "Vamos poupar alguns titulares, mas vamos jogar para vencer pelo Brasileiro, pois uma vitória contra quem ainda não conseguimos vencer na história de confrontos entre os dois clubes seria muito importante". Para se ter uma idéia da importância que o Inter dá à Copa Sul-Americana, o presidente do Inter, Fernando Carvalho, levou as camisetas que a equipe vai usar contra o Boca Juniors para serem abençoadas no santuário do Padre Reus, em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre.