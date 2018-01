Inter vai em busca de mais reforços A diretoria da Inter de Limeira está a procura de mais reforços para o time, que não vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista da Série A-1 deste ano. Atualmente, a Inter é a lanterna da competição com apenas um ponto ganho. Depois de acertar com o veterano lateral direito Vítor, ex-São Paulo, a diretoria continua buscando novos nomes. De acordo com a comissão técnica, o setor mais carente é o meio-de-campo. No momento, os jogadores mais comentados são o volante Pintado e do meia Alexandre Gaúcho, que tem contrato com Botafogo-RJ até o final do ano. O clube carioca, porém, está atrasando salários e o meia já manifestou interesse em defender a Inter, onde atuou na temporada passada. Pintado, ex-Bragantino e que fez parte do histórico time do São Paulo campeão do Mundial Interclubes em 1992 e 1993, está atuando pelo Democrata de Governador Valadares-MG, que disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro. A diretoria não confirma o interesse nos dois jogadores. "Estamos procurando jogadores que se enquadrem ao nosso perfil para reforçar o time", afirma o presidente Richard Drago. Quanto ao time, o treinador pretende aguardar a liberação dos atacantes Paulinho e Valdir, que estão contundidos. De acordo com o departamento médico, ambos devem jogar normalmente no final de semana, quando a Inter enfrenta o Mogi Mirim.