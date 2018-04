Inter vai estrear titulares contra o Novo Hamburgo

"Provavelmente a estreia deva ser na quarta-feira. O Dunga deve entrar com o time que vinha fazendo a pré-temporada. Estou me sentindo melhor a cada dia. Cheguei depois do inicio pré-temporada, estou me condicionando a cada treino. E o ritmo de jogo se adquire jogando. Estou ansioso para começar logo e se condicionar o quanto antes", observou o lateral-direito Gabriel.

Inicialmente, a estreia dos titulares do Inter iria acontecer neste domingo, na partida contra o Caxias, no Estádio Centenário. Porém, o compromisso foi adiado pela Federação Gaúcha de Futebol em solidariedade às vítimas do incêndio em uma boate de Santa Maria.

Nesta segunda, o técnico Dunga comandou um treinamento técnico no CT do Parque Gigante, com troca de passes e finalizações, simulando situações de jogo. Do meio para a frente, a equipe foi escalada com a seguinte formação: Willians, Fred, Dátolo, D?Alessandro; Gilberto e Leandro Damião.

Dunga, porém, ainda vai aguardar o departamento médico para definir a escalação do Inter para o jogo com o Novo Hamburgo. O zagueiro Índio e Diego Forlán estavam vetados para o duelo com o Caxias, mas agora fazem tratamento para que possam entrar em campo diante do Novo Hamburgo.