Inter vai para o ataque no Morumbi Sem dar bola para o regulamento da Copa Sul-Americana, que lhe dá a vantagem do empate, o Internacional aposta na exploração dos erros do São Paulo para sair do Morumbi com uma vitória, nesta quinta-feira. O técnico Muricy Ramalho já deu a entender que não vai mexer numa estratégia que vem dando certo. Apertando a marcação na saída de bola do adversário e jogando no ataque, o time gaúcho venceu seis das 11 partidas que disputou fora de casa no campeonato brasileiro e quer repetir a dose na competição continental. Muricy não tem nenhum problema para escalar o time e vai colocar em campo os mesmos jogadores que golearam o Cruzeiro por 4 a 1, no domingo, em Porto Alegre. O destaque da nova fase colorada é o meio-campo, formado por três volantes. Um deles, Gavilán, fica protegendo a defesa. Os outros dois, Perdigão e Tinga, têm fôlego para combater, lançar e aparecer na área adversária marcando gols. Além disso, o atacante Fernandão recuperou a forma e marcou duas vezes contra o Cruzeiro.