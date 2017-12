Inter vai sufocar o Boca no Beira-Rio O jovem time do Internacional tem uma missão difícil amanhã contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Precisando reverter uma diferença de dois gols para decidir a classificação à final do torneio nos pênaltis, o time vai a campo com Diego, Rafael Sobis e Danilo no ataque. Danilo tem sido pouco aproveitado no time principal, mas é a esperança de gols da torcida que promete lotar o Beira-Rio. No sábado, marcou contra o São Paulo na derrota colorada por 2 a 1. "Precisamos de gente dentro da área", justificou o técnico Muricy Ramalho depois do treino desta manhã. Sem a experiência do volante Gavilán e do meia-atacante Fernandão, ambos lesionados, o Inter também pode ter o desfalque de Marabá. O volante Edinho volta à equipe, depois de cumprir suspensão. A preocupação com um bom resultado é tanta que o técnico Muricy Ramalho orientou um treino fechado esta manhã. Com essa formação ofensiva, a equipe gaúcha planeja encurralar o Boca já no início da partida. Para isso, vai contar também com o apoio maciço do torcedor. Os 47 mil ingressos colocados à venda esgotaram-se ainda no final de semana. Boa parte deles foi parar nas mãos de cambistas, que estão revendendo os bilhetes para as arquibancadas por até R$ 50. O preço na bilheteria era de R$ 5. A ausência de argentinos no estádio deve liberar pelo menos mais três mil ingressos amanhã para os colorados, previamente reservados aos torcedores rivais. A equipe do Boca Juniors embarca às 17h30 de hoje para Porto Alegre com o time definido. O técnico Jorge Benítez manda a campo a mesma formação ofensiva que derrotou o Inter por 4 a 2 na última quarta-feira, com Tevez e Palermo como dupla de ataque. Schelotto fecha o trio de frente.