Inter vence a 3ª seguida e reage no Italiano; Gabriel entra nos acréscimos

Esboçando reação no Campeonato Italiano, a Inter de Milão venceu a terceira seguida neste domingo, ao superar o Sassuolo por 1 a 0, fora de casa, pela 17ª rodada. O jogo foi marcado pela expulsão do brasileiro Felipe Melo nos minutos finais da partida, após segundo cartão amarelo, e pela participação de Gabriel, ex-Santos, nos acréscimos.

O atacante foi alvo de rumores nas últimas semanas sobre seu futuro. Estaria até nos planos do Santos para 2017, em eventual negociação por empréstimo. A origem dos rumores estaria na insatisfação do brasileiro na Inter. Para alguns jogos, ele nem fora relacionado nos últimos meses.

Neste domingo, porém, ele não apenas foi relacionado como também entrou em campo. Foi somente nos acréscimos. Entrando aos 46 minutos do segundo tempo, o atacante teve pouco tempo para mostrar trabalho, mas levou o cartão amarelo por chutar uma bola quando o lance já estava paralisado pela arbitragem.

Foi apenas a segunda participação de Gabriel em campo desde sua chegada ao clube, no início da temporada europeia. Antes, havia permanecido em campo por cerca de 15 minutos na partida contra o Bologna, no fim de setembro.

A partida deste domingo foi decidida no início do segundo tempo. Aos 2 minutos, Candreva aproveitou rebote do goleiro Consigli e mandou para as redes, definindo o triunfo dos visitantes.

Com o resultado, a Inter subiu para o 7º lugar, agora com 27 pontos, cada vez mais perto da zona de classificação para as competições europeias. Já o Sassuolo estacionou nos 17, na 16ª posição.