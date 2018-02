Inter vence Boca com gol nos acréscimos O Internacional venceu por 1 a 0 o Boca Juniors, da Argentina, nesta quarta-feira à noite, em Porto Alegre, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana, e garantiu a vantagem de poder empatar o jogo de volta para garantir a vaga na próxima fase do torneio. A vitória foi garantida com um gol de Fernandão aos 48 minutos do segundo tempo, aproveitando uma bola cruzada numa cobrança de falta e que foi desviada por Rafael Sóbis na entrada da área. Como o atacante gaúcho estava sozinho na área, os argentinos reclamaram impedimento. E protestaram mais ainda quando o árbitro Carlos Torres (PAR) encerrou a partida, no lance seguinte. Quem se classificar deste confronto enfrentará, nas semifinais, o vencedor do duelo Fluminense e Universidad Católica. O primeiro jogo foi realizado na terça-feira, no Rio, e o time carioca venceu por 2 a 1.