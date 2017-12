Inter vence Bologna na Copa Itália Na seqüência dos jogos de ida da rodada de fim de semana da Copa da Itália, o Cagliari venceu a Lazio em casa por 2 a 1. Langella e Zola marcaram para o time da Sardenha. Filippini descontou para a Lazio. No outro jogo deste domingo, a Internazionale de Milão bateu o time do Bologna por 3 a 1, com gols de Christian Vieri, do uruguaio Recoba e do argentino Julio Cruz para a Inter. Belucci fez para o time de Bolonha.