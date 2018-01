Inter vence Caxias e assume liderança O Internacional derrotou o Caxias, por 1 a 0, nesta segunda-feira à noite, em jogo que encerrou a quarta rodada do quadrangular inicial do Campeonato Gaúcho. O gol foi marcado por André, de pênalti, aos 39 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Internacional assumiu a liderança, com sete pontos. O Juventude é o segundo, com seis, e o Caxias é o terceiro, com cinco. O lanterna é o Grêmio, com dois pontos e com chances remotas de conquistar uma das duas vagas para as finais. No primeiro tempo, o atacante Daniel Carvalho destacou-se criando quase todas as jogadas de ataque do Internacional, com dribles, lançamentos precisos e chutes perigosos, que Sadi defendeu. Pelo Caxias, Helinho conseguiu escapar da marcação diversas vezes para aparecer na área em condições de concluir. Aos 17 e aos 31 minutos seus chutes exigiram boas defesas de Clemer. O segundo tempo também foi equilibrado. A diferença surgiu nos dois pênaltis que o jogo teve. Aos 14 minutos, Matteus cobrou o primeiro, para o Caxias, e Clemer defendeu. Aos 39, André cobrou o segundo, para a Internacional, e marcou. Ficha Técnica: Internacional: Clemer; André Cruz, Wilson e Vinícius; Valdir, Claiton, Gavilán, Cleiton Xavier (André) e Ismael; Daniel Carvalho e Jéfferson Feijão (Diego). Técnico: Muricy Ramalho. Caxias: Sadi; Cláudio, Jairo Santos, Paulo César e Matteus; Henrique, Mattei (Titi), Mussamba (Kena) e Helinho; Janilson e Lê. Técnico: Ricardo Drubscky. Gol: André aos 39 minutos do segundo tempo. Juiz: Fabrício Neves Corrêa. Cartão amarelo: Henrique, Matteus, Mussamba, Titi Ismael e Wilson. Público: 9.368 pagantes. Renda: R$ 64.469,00. Local: Beira-Rio.