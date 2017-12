Inter vence clássico de Milão e lidera Internazionale, Juventus e Roma definitivamente concentram a briga pelo título italiano da temporada de 2001-2002. A vantagem agora ficou para a Inter, que venceu o duelo de Milão, com 1 a 0 sobre o Milan, e foi a 52 pontos, um a mais do que a Juventus. A vice-líder ganhou do Bologna por 2 a 1. A Roma empatou com o Lecce por 1 a 1, tem 50 e caiu para o terceiro lugar. O duelo entre os milaneses foi equilibrado e a decisão veio por conta do oportunismo de Christian Vieri. O centroavante da Inter marcou aos 33 minutos do segundo tempo e é o vice-artilheiro da competição, com 18 gols. O líder é Dario Hubner, do Piacenza, com 20, um deles marcado neste domingo, no empate de 2 a 2 com o Brescia. A Juventus suou para bater o Bologna em casa, pois ficou em desvantagem aos 36 minutos do primeiro tempo, ao sofrer gol de Zauli. No minuto seguinte, o francês Trezeguet empatou. A vitória de virada veio a três minutos do fim, com gol contra de Tarantino. Os bolonheses estão em quarto lugar, com 41 pontos, mas bem distantes da luta pelo ?scudetto?. A Roma teve menos sorte no campo do Lecce. O francês Candela deixou os atuais campeões na frente, aos 34 da fase inicial. Mas Vugrinec igualou aos 29 da etapa final. A Lazio recebeu o lanterna Venezia e não teve dificuldade para golear por 4 a 2, em jogo no qual o argentino Crespo roubou a cena, ao marcar três gols. O Chievo, de luto, não entrou em campo para enfrentar o Parma. A partida foi adiada para o dia 13, por causa da morte de Mayele, no sábado, em acidente de carro. O Chievo tem 39 pontos e o Parma, 30.