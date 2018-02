Inter vence e assume liderança no RS O Internacional venceu o Glória por 3 a 2, em Vacaria (RS), nesta terça-feira, e assumiu a liderança do Grupo 5 do Campeonato Gaúcho, com nove pontos. Se empatasse ou perdesse, o Colorado ficaria atrás do próprio Glória na classificação e não poderia mais conquistar a vaga para a final por suas próprias forças, passando a depender de uma combinação com outros resultados. Agora, basta manter a posição conquistada. O primeiro gol foi marcado por Fernandão, no início do jogo, aos três minutos. O Glória empatou aos seis minutos, com Gustavo, passou à frente aos 29 minutos, num cruzamento de Aládio que o zagueiro Vinícius desviou para as redes, e poderia ter feito 3 a 1 se Jajá não errasse um pênalti, aos 33 minutos. O Internacional empatou aos 42 minutos, com outro gol de Fernandão. No segundo tempo, o Glória pressionou, mas foi o Internacional quem levou perigo. Na primeira vez que o time foi ao ataque, aos 25 minutos, Rafael Sobis acertou um chute na trave. Logo depois, aos 29 minutos, Tinga fez o terceiro. Na outra partida da chave, o Juventude ganhou do Veranópolis por 3 a 0. O Glória é o segundo colocado, com sete pontos, seguido pelo Juventude, com quatro, e pelo Veranópolis, com três pontos. Já pelo Grupo 4, o Grêmio ganhou do Brasil por 2 a 0, com gols de Samuel e Marcio Oliveira. O resultado deixa o Tricolor na liderança, com oito pontos e saldo de gols três. O 15 de Novembro, que venceu o Caxias por 1 a 0, também tem oito pontos, mas seu saldo é de dois gols. Os líderes se enfrentam na próxima sexta-feira e quem vencer fica com a vaga praticamente assegurada. O Caxias, com quatro pontos, tem chances remotas e o Brasil, com um ponto, está eliminado.