Inter vence e avança no Gaúcho; Grêmio perde

Já o Grêmio, que teve a estreia de Carlos Alberto neste domingo, foi até Novo Hamburgo relaxado por conta da classificação antecipada e perdeu de 2 a 0 para o time da casa, acabando com uma invencibilidade de 15 jogos do clube tricolor.

Rodrigo Mendes, jogador que coleciona quatro passagens pelo Grêmio, marcou um dos gols do Novo Hamburgo. Cláudio Luiz também balançou as redes gremistas.

O domingo teve também: São José 5 x 0 Santa Cruz, Canoas 2 x 2 Internacional de Santa Maria, Caxias 1 x 0 Porto Alegre, Lajeadense 0 x 0 Juventude, São Luiz 1 x 2 Cruzeiro e Ypiranga 4 x 2 Veranópolis.

Com estes resultados, o Caxias encerrou a fase classificatória do primeiro turno como campeão do Grupo 1, com 16 pontos. O Inter ficou em segundo, com 15, seguido de São José e Ypiranga, ambos com 14. Na outra chave, a liderança ficou com o Grêmio, que somou 17 pontos. Depois vieram Juventude (14), Cruzeiro (11) e Veranópolis (10).

Na próxima fase, em confrontos mata-mata de jogo único, quatro jogos. No próximo sábado jogam Internacional e Cruzeiro, no Beira-Rio, e Caxias e Veranópolis, no Centenário. No domingo, o Grêmio recebe o Ypiranga no Olímpico e o Juventude pega o São José no Alfredo Jaconi.