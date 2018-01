Inter vence e briga pela Libertadores O Internacional venceu o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota, o time mineiro continua na liderança da competição, com 76 pontos, enquanto os gaúchos avançaram para 60 pontos e mantiveram vivo o projeto de conquistar uma vaga para a Taça Libertadores da América. O resultado permitiu que o Santos se aproximasse ainda mais do Cruzeiro na disputa pela liderança. A diferença agora é de seis pontos. Os times tiveram cuidados excessivos com a defesa, tornando o jogo truncado, com poucas lances de área no Beira-Rio. O Cruzeiro esperou o Internacional em seu próprio campo na tentativa de criar espaços para o contra-ataque, mas ameaçou Clemer somente duas vezes no primeiro tempo, em conclusões de Alex e Cris. O Internacional sofreu para abrir espaços na defesa adversária e só encontrou o caminho acionando o ala-esquerdo Edu Silva como atacante, movimento que surpreendeu os cruzeirenses algumas vezes. Aos 14 minutos, Thiago salvou em cima da linha um chute de Daniel Carvalho que já havia vencido o goleiro. Aos 25 minutos, Edu Silva lançou Daniel Carvalho, que desperdiçou a chance chutando para fora. A história do jogo mudou no segundo tempo com a expulsão, logo no início, de Augusto Recife. O Internacional aproveitou a vantagem para começar a pressionar. Aos 17 minutos, Wendell interceptou um cruzamento de Edu Silva e o juiz marcou pênalti, decisão contestada pelos jogadores do Cruzeiro, que alegaram que a bola bateu no peito do jogador. Flávio cobrou e fez o gol da vitória. Correndo atrás do prejuízo, o Cruzeiro passou a deixar espaços. O Internacional aproveitou e criou diversas chances. Poderia ter ampliado o placar pelo menos três vezes, mas Jéfferson Feijão, aos 29 minutos, Diego, aos 32, e Daniel Carvalho, aos 41, chutaram para fora.