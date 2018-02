Inter vence e chega à liderança Com dois gols do uruguaio Alvaro Recoba, o Inter de Milão venceu o Bolonha por 2 a 1 neste sábado e, ao menos temporariamente chegou à liderança do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe milanesa chega aos 51 pontos ganhos e se iguala ao Juventus. O time de Turim, no entanto, entra em campo neste domingo para a partida contra a Udinese e com um empate retoma a liderança isolada do campeonato. Júlio Cruz fez o único gol do Bolonha. Ainda neste sábado, acontece o clássico romano, entre Roma e Lázio. A 24ª rodada será completada neste domingo com as seguintes partidas: Como x Brescia; Milan x Chievo, Udinese x Juventus, Atalanta x Parma, Modena x Perugia, Empoli x Piacenza e Torino x Reggina.