Inter vence e complica o Cruzeiro na luta pela Libertadores

Na volta de Nilmar ao Beira-Rio, o Inter venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na noite deste sábado, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro e, no momento, é o nono colocado na competição, na zona de classificação da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro ficou em terceiro, com 57. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Internacional 1 Clemer; Danny Moraes, Sidnei e Marcão; Jonas, Edinho , Magrão , Roger (Jorge Luiz) e Alex; Iarley (Adriano) e Nilmar (Gil) Técnico: Abel Braga Cruzeiro 0 Fábio; Mariano , Émerson, Léo Fortunato e Jonathan; Luiz Alberto , Ramirez, Charles e Leandro Domingues (Thiago Heleno); Roni (Alecsandro) e Guilherme (Marcinho) Técnico: Dorival Jr Gols: Alex, aos 47 minutos do segundo tempo Árbitro: Wilson Souza de Mendonça (Fifa/PE) Renda: não disponível Público: não disponível Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre O Inter, que estava sem seis titulares, devido a lesões e cartões amarelos, foi deficiente no meio-campo, onde Alex e Roger não conseguiam se impor diante da boa marcação adversária. Com isso, no primeiro tempo, só houve uma situação de gol, aos 30 minutos, quando Nilmar, de cabeça, perdeu uma boa chance para marcar. O Cruzeiro, mesmo com intensa movimentação, mas bem marcado, nem de fora da área chutou contra o gol de Clemer. As duas equipes vieram para o segundo tempo com mais disposição. O Inter, com Jorge Luiz e Gil respectivamente nos lugares de Roger e Nilmar, este com lesão no ombro, melhorou o rendimento ofensivo. A vitória, no entanto, só veio aos 47 minutos numa falta cobrada com precisão por Alex, no ângulo de Fábio, que mesmo tocando na bola, não evitou o gol: "O jogo foi muito truncado. Só assim poderia sair um gol. Felizmente foi a nosso favor", comemorou Alex, muito aplaudido pela torcida.