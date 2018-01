Inter vence e deixa lanterna do Paulista A Internacional conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista e, por conseqüência, deixou a última colocação na tabela de classificação. Na tarde deste domingo, pela sétima rodada, o time de Limeira virou o placar para cima do União Barbarense em Santa Bárbara, no estádio Antônio Guimarães, e venceu por 2 a 1. O resultado não tirou, no entanto, a Inter da zona do rebaixamento. O time é o 19º colocado, com quatro pontos ganhos. O União Barbarense, que não vence há três rodadas, é o 12º, com oito pontos. A estratégia do técnico Ademir Fonseca, da Inter, de segurar a pressão inicial dos donos da casa, foi por água abaixo aos quatro minutos. André Bocão fintou dois marcadores e, na tentativa de cruzar, acabou marcando um bonito gol por cobertura. Depois do golpe, a Inter passou a jogar melhor em busca do empate, mas sentia falta de tranqüilidade na hora de finalizar. Os atacantes Izaías e Rafael Marques tiveram chances, mas desperdiçaram. Com suas defesas, o goleiro Neneca se tornava o nome do jogo, mas aos 47 minutos ele foi vazado. O estreante Duda recebeu e marcou no último minuto. No segundo tempo, o União voltou disposto a garantir a vitória em casa e aos 11 minutos Zaltron acertou a trave após uma cabeçada. No entanto, o time da casa foi surpreendido com uma melhora da Inter, que acabou rendendo o gol da virada. Aos 22, Duda saiu na frente do goleiro Neneca e só teve o trabalho de escolher o canto para marcar seu segundo gol no jogo e decretar o placar. Pela oitava rodada do Paulista, o União volta a jogar no sábado, dia 19, diante da Ponte Preta, em Campinas, às 18 horas. A Inter de Limeira joga no domingo, às 16 horas, em casa, contra a Portuguesa.