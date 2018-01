Inter vence e Juventus fica como pior No jogo que reuniu dois dos piores times do Campeonato Paulista, a Internacional venceu o Juventus, por 3 a 2, no Limeirão, em Limeira. Os dois times estão no rebolo e terão que lutar muito para fugir do rebaixamento. O time da capital termina a fase inicial como o pior time da competição, não somando nenhum ponto em seis jogos. A Inter não está tão melhor, porque somou quatro pontos. O Juventus deu um susto no começo do jogo quando abriu o placar com Edson Di, aos 16 minutos. Mas ficou com 10 jogadores em campo no finalzinho após a expulsão de Cristian. A história mudou na etapa final, quando a Internacional voltou mais disposto e conquistou a vitória com méritos. Maranhão empatou logo no primeiro minuto. O lateral Galego desempatou aos 14, numa cobrança de falta. O Juventus ainda empatou com o estreante Luciano Lima, aos 19 minutos, cobrando pênalti. Depois só deu o time da casa que, na base da pressão, acabou com o martírio. Rafael, aos 43 minutos, fez o terceiro garantindo a primeira vitória do time limeirense. Ficha Técnica Internacional - Oliveira; Mantena, Max, Rafael e Galego; Fabiano Ferre (Fabinho), Mineiro, Fabiano Negreiro e Valdson; Ferreira (Bruno) e Artur (Maranhão). Técnico: Marco Octávio Barbosa. Juventus - Carlão; Itabuna (Edson), Rocha e Luisão; Hugo, Dirceu, Anderson, Cristian e Márcio Careca; Luciano Lima (Fernando) e Edson Di (Alwin). Técnico: Paulo Sérgio Tognasini. Gols ? Edson Di aos 16 minutos do 1o tempo; Maranhão a 1, Galego aos 14, Luciano Lima (pênalti) aos 19 e Rafael aos 43 minutos do segundo. Árbitro - Marcelo Rogério Cartão amarelo: Fabiano Negreiro, Mineiro, Max e Luisão. Cartão vermelho: Cristian (Juventus) Local - Estádio Major Levy Sobrinho