Inter vence e lidera no Italiano O Internazionale de Milão entrou em campo sem mosrar abalo pela ausência de Ronaldo, contundido, e venceu neste domingo, no estádio San Siro, o Bologna por 1 a 0 pela quinta rodada do Campeonato Italiano. A vitória garantiu ao time o primeiro lugar na classificação geral com 13 pontos. O Milan perdeu para o Perugia por 3 a 1 enquanto o Chievo surpreendeu mais uma vez ao vencer a Udinese por 2 a 1. Confira os demais resultados: Fiorentina 3 x 1 Venezia, Verona 2 x 1 Lecce, Brescia 3 x 3 Atalanta e Piacenza 3 x 1 Torino.