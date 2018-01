Inter vence e mantém esperanças O Internacional venceu neste sábado à tarde o Esportivo, em Bento Gonçalves, por 2 a 1, e continua na disputa pelo returno do octogonal final do Campeonato Gaúcho. A equipe colorada soma agora sete pontos, ao lado do Juventude e Caxias, que têm uma partida a menos. O Inter fez o primeiro gol, por meio de uma jogada individual do atacante Fábio Pinto, logo aos 6 minutos de partida, mas não soube tirar proveito da vantagem. O time de Bento Gonçalves, apesar de dois meses de salários atrasados, aproveitou os espaços deixados pelo Inter e manteve sempre um ritmo de jogo parelho. No segundo tempo, o Esportivo voltou melhor do que o Inter, e numa cobrança de falta de Zura, o zagueiro Adilson aproveitou a sobra na pequena área e marcou, aos 15 minutos. O Inter parecia que não reagiria mais quando, aos 41 minutos, Luiz Cláudio cabeceou de costas uma bola cruzada para a área e desarmou o goleiro Cássio. No final da partida, os jogadores do Inter chegaram a fazer uma prece coletiva para agradecer a sorte no placar.