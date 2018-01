Inter vence, e Milan perde do Perugia Com uma vitória por 3 a 0 sobre o Reggina, a Internazionale de Milão assumiu, neste domingo, a liderança isolada do Campeonato Italiano. Vieri e Kallon (2) fizeram os gols da equipe milanesa, que soma 45 pontos. O Milan foi a Perugia e perdeu para o time da casa por 1 a 0, gol de Miccoli, aos 36 minutos do primeiro tempo. Com este resultado, o Milan segue com 42 pontos, ao lado da Juventus. A Roma colecionou mais um mau resultado, ao só empatar em Modena por 1 a 1. Outros resultados deste domingo: Brescia 0 x 0 Chievo, Como 2 x 2 Parma e Lazio 1 x 1 Torino. Bolonha e Atalanta completam a rodada ainda neste domingo.