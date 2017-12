Inter vence e Ronaldo joga 14 minutos O técnico Hector Cúper, da Internazionale, está cumprindo a promessa de que vai promover aos poucos o retorno de Ronaldo. Nesta quinta-feira, pela Copa Uefa, o treinador colocou o atacante em campo, na vaga de Vieri, autor de três gols, para atuar apenas 14 minutos, quando a Inter já tinha a vitória e a vaga às oitavas-de-final garantidas. Venceu o Ipswich por 4 a 1. A rodada decretou a eliminação da decadente Fiorentina, do Hertha Berlim e do Mallorca. No mais, PSV, Leeds, Lyon, Feyenoord e Parma confirmaram seu favoritismo.