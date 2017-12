Inter vence e Ronaldo sente lesão A Internazionale venceu o Piacenza neste domingo por 3 a 2 e manteve a liderança isolada do Campeonato Italiano, após 16 rodadas, com 34 pontos, um a mais que a Roma. O atacante brasileiro Ronaldo deixou o campo sentindo uma lesão muscular, aos 21 minutos do segundo tempo e foi substituído por Kallon. Antes, porém, sofreu pênalti que originou o primeiro gol da equipe. Vieri cobrou e abriu o placar. No segundo tempo, Gautieri empatou a partida, aos nove minutos. Aos 24 minutos, Kallon, de cabeça, colocou a Inter novamente na frente, mas quatro minutos depois, Gautieri igualou o marcador. Vieri marcou seu segundo gol no jogo e o 12º no torneio, aos 37 e fechou a contagem. Nos demais jogos da rodada, a Juventus goleou o Brescia por 4 a 0, o Milan derrotou o Verona por 2 a 1, o Parma passou pela Fiorentina por 2 a 0, o Perugia venceu a Atalanta por 2 a 0, o Torino perdeu em casa para o Venezia por 2 a 1 e o Lecce ganhou da Udinese por 1 a 0.