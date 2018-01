Inter vence e se aproxima dos líderes Confirmando a boa fase, o Internacional derrotou o até então invicto Tubarão neste domingo, por 2 a 0, pela Copa Sul-Minas. Com o resultado, o time gaúcho avançou da sétima para a sexta posição na classificação, com 13 pontos, e fica mais próximo das quatro equipes que passarão para a fase final. O Inter esta a dois pontos do segundo colocado, o Grêmio, que tem 15. Para vencer o eficiente sistema defensivo do Tubarão, o Inter mostrou maturidade e persistência, insistindo nas jogadas de ataque até encontrar o espaço para os gols. O primeiro nasceu de um pênalti, sofrido por Cássio e cobrado por Fernando Baiano, aos 20 minutos do segundo tempo. Cinco minutos depois, Fabiano aproveitou cruzamento de Carlos Miguel e fechou o placar. Em outro jogo no Rio Grande do Sul, o Pelotas empatou com o Criciúma, por 4 a 4, depois de estar perdendo de 4 a 2.