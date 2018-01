Inter vence e se iguala ao Milan Com gols de Recoba e Crespo, ambos no primeiro tempo, a Internazionale de Milão derrotou, neste domingo, em Milão, o Modena, por 2 a 0, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Com este resultado, a Inter se iguala ao Milan no primeiro lugar na classificação, com 36 pontos.