Inter vence e se isola na ponta da A2 A Internacional de Limeira chegou à liderança isolada do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2, ao vencer o Bragantino, por 3 a 2, neste sábado à tarde, em Indaiatuba. A Inter está na liderança isolada do Grupo 2, com 21 pontos. O Bragantino ainda é penúltimo colocado, com nove pontos. A vitória foi justa. O jogo, com mando do time de Bragança Paulista, foi realizado de portões fechados e sofreu paralisação por causa da presença de torcedores limeirenses do lado de fora do estádio. A direção do clube mandante garante que tinha 300 ingressos para serem vendidos, mas a venda não foi autorizada pela Polícia Militar, que alegou não ter homens suficientes para recepcionar os poucos torcedores que desejavam ver o jogo. A Inter saiu na frente com Moisés, aos 16 minutos do primeiro tempo. Jefferson empatou aos 51 minutos (houve paralisação de oito minutos). No segundo tempo, a Inter marcou dois gols. Maranhão aos 19, e Lê, cobrando pênalti, aos 23 minutos. O Bragantino diminuiu com Betão, de pênalti, aos 34 minutos.