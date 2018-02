Inter vence e segue vivo no Brasileiro O Internacional renovou suas esperanças de conquistar o título do Brasileirão ao derrotar o Goiás por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, na abertura da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado positivo, o Inter permanece na terceira colocação, agora com 59 pontos (em 33 jogos), e pode subir para o segundo lugar, que está com o Goiás (60 pontos, em 34 partidas), caso vença o Coritiba, na sexta, em Porto Alegre, no último dos 11 jogos remarcados por causa do escândalo da arbitragem. O líder Corinthians, com 67 pontos (33 partidas), joga contra o Paysandu, em Belém, na quinta. No primeiro tempo, e empurrado pela torcida, o Goiás teve boas chance de marcar. Na melhor delas, aos 45 minutos, após levantamento dentro da área feita por Jadilson, o atacante Souza cabeceou pra fora, com a bola passando rente à trave do goleiro André, que substituiu o machucado Clemer. Na etapa final, com 1 minuto de jogo, depois de cruzamento de Ricardinho da esquerda, o volante Tinga apareceu na pequena área para surpreender a zaga do Goiás e marcar, de cabeça, o gol da vitória do Internacional. Ricardinho ainda teve boa chance de ampliar, aos 12 minutos, mas Harlei defendeu o chute forte da pequena área. Pressionado pelo resultado adverso, o Goiás se complicou ao perder o toque de bola e o ataque com objetividade. Ainda foi envolvido pelo meio-campo do time gaúcho e perdeu as boas oportunidades de igualar no marcador.