Inter vence e vai à Sul-Americana O Inter venceu o Paraná por 2 a 1, neste domingo, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time gaúcho terminou a competição em 8º lugar, com 67 pontos ganhos e 20 vitórias, duas a mais que o Fluminense, que ficou com a mesma pontuação. E classificou-se para a Copa Sul-Americana de 2005. O Paraná terminou com 54 pontos. A produção ofensiva do Inter, no entanto, foi muito escassa na primeira etapa do jogo deste domingo. Um chute de Rafael Sóbis no travessão aos 32 minutos foi o que de melhor aconteceu para o time da casa. O Paraná, que foi a Porto Alegre só para se defender, fez o seu gol num contra-ataque, aos 45, com Marcel aproveitando jogada de Maranhão pelo lado direito de ataque. Com Wellington em lugar de Wilson, o Inter dominou totalmente o segundo tempo, mas demorou a fazer os gols que precisava. Mas eles saíram aos 30 minutos, com Rodrigo Paulista, e aos 34, com Émerson, contra, ao tentar cortar uma conclusão de Diego.