Inter vence Emelec e melhora situação na Libertadores O Internacional venceu por 2 a 1 o Emelec, em Guayaquil, no Equador, pelo Grupo 4 da Copa Libertadores da América, na madrugada desta quarta-feira. A vitória faz com que o time brasileiro permaneça vivo na competição. Com o resultado, o Inter, atual campeão da Libertadores, está empatado com o Nacional (URU), na segunda colocação do Grupo 4, com sete pontos. Mas o time uruguaio enfrenta, nesta quinta-feira, o Vélez Sarsfield - primeiro com 8 pontos - na penúltima rodada e pode ultrapassar a equipe gaúcha. Com a derrota desta quarta, o Emelec foi desclassificado. O time equatoriano dominou o primeiro tempo, graças ao erros cometidos pelo Inter. O Emelec criou três chances de gol logo aos 2, 4 e 6 minutos, respectivamente. Aos 28, Viatri perdeu uma chance incrível de abrir o placar. Até então o Inter tinha finalizado apenas uma vez aos 8 minutos de partida, com o jovem alexabdre Pato. Mas aos 36, após uma alteração no time feita pelo técnico Abel Braga, os gaúchos conseguiram abrir o placar. Iarley - impedido - conclui da linha de fundo, após Angulo defender um chute de Fernandão. Aos 47 minutos, os equatorianos conseguiram empatar. A zaga do Inter tentou fazer uma linha de impedimento e falhou, deixando Morales tranqüilo para cruzar para Arroyo, que só teve trabalho para empurrar a bola para dentro do gol de Clemer. Aos 7 minutos do segundo tempo, o Inter mostrou que estava disposto a vencer a partida e a dominar o segundo tempo. Rubens Cardoso, Alexandre Pato enganou a defesa e o goleiro Angulo e com um leve toque colocou o time brasileiro de novo na frente do placar. A última rodada do Grupo 4, no dia 19 deste mês, terá Inter e Nacional em Porto Alegre, e Vélez e Emelec em Buenos Aires. EMELEC 1 x 2 INTERNACIONAL Emelec - Angulo; Mercado (Corozo), Caicedo, Marcos Quiñonez e Estácio; José Quiñonez, Arroyo, Rivera e Hernandez; Viatri (Ayouvi) e Morales (Ladines). Técnico: Carlos Torres Garcês. Internacional - Clemer; Ceará, Índio (Ediglê), Hidalgo e Rubens Cardoso; Edinho, Wellington Monteiro, Vargas e Fernandão; Alexandre Pato (Maycon) e Iarley (Michel). Técnico: Abel Braga. Gols - Iarley, aos 36 minutos, e Arroyo aos 47 do primeiro tempo; Alexandre Pato, aos 7 minutos do segundo tempo. Árbitro - Victor Hugo Rivera (Peru). Cartões amarelos - Hidalgo e Arroyo. Cartão vermelho - Arroyo. Renda e público - não divulgados. Local - Estádio George Capwell, em Guayaquil (Equador).