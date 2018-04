Inter vence, entra no G-5 e aumenta a crise no Botafogo

RIO - O Botafogo perdeu mais uma pelo Campeonato Brasileiro. Para o Internacional por 2 a 1, neste domingo, no Engenhão. Com a derrota - a quinta nos últimos seis jogos - a equipe alvinegra caiu para o oitavo lugar, mas continua com chances de classificação para a Copa Libertadores da América do ano que vem. O clube gaúcho conseguiu entrar no G-5, com 57 pontos, e hoje estaria classificado à competição continental.

Foi a primeira partida da equipe carioca após a demissão de Caio Júnior, na última quinta-feira. O time repetiu as atuações ruins dos últimos jogos, chegou a pressionar no fim do segundo tempo, mas não conseguiu o gol de empate. Jogadores que fizeram a diferença para o Botafogo no primeiro turno, como o meia Elkeson e o lateral-esquerdo Cortês, mais uma vez decepcionaram.

O jogo começou truncado. Com poucos torcedores no Engenhão, o Internacional teve a primeira chance de marcar. Aos 8 minutos, em cobrança de falta pela esquerda, Oscar bateu direto para o gol e Jefferson fez boa defesa. Aos 18, Thiago Galhardo recebeu passe de Loco Abreu na entrada da área. Matou no peito, deu um balão no zagueiro colorado e bateu de bicicleta. A bola passou à direita do gol de Muriel.

Com a marcação forte no meio de campo, as chances continuaram surgindo em lances de bola parada. Aos 22 minutos, Renato cobrou falta pela direita. O zagueiro Fábio Ferreira, sozinho, cabeceou para baixo. A bola raspou a trave. Aos 34, o jogo ficou ainda mais tenso. O lateral-direito botafoguense Alessandro não devolveu a bola à defesa colorada e os gaúchos reclamaram de falta de "fair play". O argentino D''Alessandro discutiu com o lateral e ambos levaram cartão amarelo.

Aos 47 minutos, o argentino bateu de fora da área, a bola desviou na defesa e bateu no travessão, longe do alcance de Jefferson. Na sequência, após trocar passes com Kleber, Oscar recebeu quase na pequena área e cruzou rasteiro. O goleiro botafoguense não conseguiu segurar e a bola sobrou para Leandro Damião. O atacante, que voltou de contusão na 32.ª rodada, depois de 39 dias parado, marcou o seu primeiro gol após a lesão.

Logo no começo do segundo tempo, aos 5 minutos, Gilberto fez boa jogada fora da área. Limpou e bateu forte; Jefferson não alcançou a bola, que bateu no travessão. Aos 19, após passe de letra de Renato, o atacante Caio, que entrou em lugar de Herrera, tocou para Loco Abreu. O uruguaio, de primeira, lançou Elkeson, que bateu rasteiro, mas Muriel defendeu com a perna.

O Botafogo começou a jogar melhor, mas, aos 28 minutos, o meia Andrezinho, que havia entrado momentos antes em lugar de Gilberto, lançou o jovem Oscar na área. Sozinho, o meia bateu no canto de Jefferson e marcou o segundo do Inter nacional. Aos 31, Felipe Menezes diminuiu para os botafoguenses. Renato tocou para Elkeson, dentro da área, que ajeitou a bola para Menezes. Chute rasteiro, com a perna esquerda, que Muriel caiu para defender, mas não alcançou a bola.

O gol animou a equipe alvinegra, que começou a pressionar. Aos 37 minutos, após cobrança de escanteio, Fábio Ferreira cabeceou, mas Leandro Damião tirou em cima da linha. Dois minutos depois, Caio recebeu na área e bateu forte, cruzado, mas Muriel fez boa defesa. Foi a última boa chance dos botafoguenses no jogo.

BOTAFOGO 1 X 2 INTERNACIONAL

Botafogo - Jefferson; Alessandro, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Cortês (Everton); Marcelo Mattos, Renato, Elkeson e Thiago Galhardo (Felipe Menezes); Loco Abreu e Herrera (Caio). Técnico: Flavio Tenius (interino).

Internacional - Muriel; Nei, Bolívar, Rodrigo Moledo e Kleber; Guiñazu, Tinga, Oscar (Fabrício) e D''Alessandro (Elton); Gilberto (Andrezinho) e Leandro Damião. Técnico: Dorival Júnior.

Gols - Leandro Damião, aos 48 minutos do primeiro tempo; Oscar, aos 28, e Felipe Menezes, aos 31 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Alessandro, Antônio Carlos, Everton e Marcelo Mattos (Botafogo); Muriel, Nei, Bolívar, Rodrigo Moledo, Kleber e D''Alessandro (Internacional).

Árbitro - Wilton Pereira Sampaio (DF).

Renda - R$ 127.095,00.

Público - 5.483 pagantes.

Local - Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ).