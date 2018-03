Inter vence fácil e se aproxima da Roma; Lucas Leiva marca e Lazio aplica 6 a 2

Sem dificuldades para confirmar o seu favoritismo, a Inter de Milão venceu o Hellas Verona por 3 a 0, neste sábado, em casa, e se aproximou da Roma na classificação do Campeonato Italiano. O time chegou aos 58 pontos na quarta posição e agora está a apenas dois da equipe da capital nacional, terceira colocada, que na abertura desta 30ª rodada não passou de um empate por 1 a 1 com o Bologna, como visitante, horas mais cedo.

Já no primeiro minuto do duelo em Milão, o argentino Mauro Icardi abriu o placar para a Inter no estádio Giuseppe Meazza. E, pouco depois, aos 13, o croata Ivan Perisic ampliou para os anfitriões. Na etapa final, aos 4 minutos, Icardi voltou a balançar as redes e decretou o 3 a 0.

Ao marcar duas vezes, o atacante também passou a ostentar 24 gols na vice-artilharia do Campeonato Italiano, atrás apenas de Ciro Immobile, da Lazio, que também fez dois gols neste sábado e chegou aos 26 na competição.

Com o resultado, o Hellas Verona seguiu estacionado nos 22 pontos e continuou na penúltima posição, sob sério risco de rebaixamento. A equipe só está à frente do lanterna Benevento, que em outro confronto já encerrado neste sábado de rodada completa na Itália foi massacrado por 6 a 2 pela Lazio, em Roma.

Goleador máximo do Italiano, Immobile abriu o placar para os donos da casa aos 19 minutos do primeiro tempo. Em seguida, o Benevento surpreendeu com uma reação para virar o placar. Empatou com Danilo Cataldi ainda na etapa inicial e depois fez 2 a 1 com um gol do brasileiro Guilherme aos 6 minutos do segundo tempo.

Porém, a reação do lanterna começou a ruir aos 15 minutos, quando Felipe Caicedo empatou o jogo para a Lazio, antes de Stefan de Vrij e Immobile marcarem mais dois gols nos oito minutos seguintes e abrirem 4 a 2. No fim, o brasileiro Lucas Leiva e o espanhol Luis Alberto ainda fizeram mais dois para aplicar a goleada de 6 a 2.

O resultado deixou a Lazio com 57 pontos na quinta posição do Italiano, logo atrás da Inter de Milão, abrindo a zona de classificação à Liga Europa.

Quatro outros jogos já foram encerrados neste sábado pela competição. Em um deles, a Atalanta derrotou a Udinese por 2 a 0, em Bérgamo, e foi aos 47 pontos na sétima posição, três atrás do Milan, o sexto colocado, que mais tarde trava clássico com a líder Juventus, em Turim. Cagliari 0 x 4 Torino, Fiorentina 2 x 0 Crotone e Genoa 1 x 1 SPAL foram os outros resultados.